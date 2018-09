Pamela Anderson jättis talle abieluettepaneku teinud värske jalgpalli maailmameistri maha

Vahetusmängija rollis olnud 32-aastase jalgpalluri kohta kirjutati, et ta oli meeskonnale hea õnne talismaniks ning tiimi staar Antoine Griezmann käis kohtumiste eel hea õnne toomise nimel Rami vuntse silitamas.

Lisaks vuntsidele pakkus meedias kõneainet ka Rami 51-aastane tüdruksõber Pamela Anderson. Endine Playboy ja Rannavalve täht oli pidevalt jalgpalluri kõrval ja elas mängudele kaasa ka Venemaal.

Nüüd olevat Rami teinud Andersonile aga ettepaneku abielluda, kuid näitlejanna lükkas selle tagasi ja jättis veel tagatipuks jalgpalluri ka maha.

New York Post kirjutas, et Anderson otsustas jalgpalluri maha jätta, et Ramil oleks rohkem aega enda lastega tegeleda. “Pamela veetis nädalavahetuse Adili kaksikutest lastega ja see murdis tema südame, et nende isal on laste jaoks nii vähe aega. Seetõttu otsustaski Pamela edasi liikuda,“ rääkis allikas USA ajalehele.

Ramil on eelmisest suhtest Sidonie Biemontiga kaheaastased kaksikud Zayn ja Madi.