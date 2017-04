Pall on Anu Saagimi käes – Pahv, Martinson ja Paju kutsusid bravuuritari spordisaatesse

Anu Saagimile pole sport võõras. Ta on kaasa löönud isegi heategevuslikul jäähokimängul "Hoki aitab".

Postimehest päevapealt lahkunud seltskonnajakirjanik Anu Saagim on tööturul kuum kaup. Lisaks Õhtulehele on Saagimit moosima asunud ka Kuku raadio spordisaade „Mehed ei nuta“. Tänases saates võeti teema jutuks.

„Hiljuti oli võimalus tervitada sealset peatoimetajat ja muid juhte sporditoimetuses toimunud reha puhul, rumalate otsuste puhul (Postimehe sporditoimetusest on lahkumas reporterid Ats Kuldkepp ja Kadi Parts – M. R.). Nüüd siis järjekordne rumalus – Anu Saagimist vabanemine. Palju jõudu, mehed!“ esitas isegi mõni aeg tagasi Postimehe ridadest lahkuma sunnitud Eesti Päevalehe ja Delfi sporditoimetuse juht Peep Pahv oma arvamuse ilustamata kujul.

Teine saatejuht Tarmo Paju toetas teda: „Meie saatesse on Anu alati teretulnud.“

Pahv: „Absoluutselt! Siin on üks tool vaba ka.“

Paju: „Meilt ongi küsitud vahel, et võiks äkki formaati mingit uuendust tuua või kedagi veel lisada, nö intervjueeritavat. Noh, see ei sobi väga meie nägemusse, sest meil endalgi jääb jutuaega väheks. Aga Anule teeme me kindlasti erandi.“

Pahv: „Absoluutselt, loomulikult.“

Jaan Martinson: „Ma arvan, et väga kaua ta töötu küll ei ole, juba Õhtuleht pakkus välja esiküljel koguni, et oleks valmis Anu endale võtma.“

Pahv: „Ootame uusi uudiseid. See on nagu eemalt teatrietenduse vaatamine – mis edasi saab?“

Seega kutse on esitatud ja Saagimil kuraasi peaks jätkuma, miks mitte üllatada „Mehed ei nuta“ saatejuhte juba järgmisel teisipäeval sellega, et tõepoolest lindistusele kohale minna ja spordi teemal sõna sekka öelda.