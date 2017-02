Kümnevõistleja Maicel Uibo ja Bahama sprinter Shaunae Miller pidasid laupäeval maha pulmapeo.

Uibo palus Rio olümpiavõitjaks tulnud 22-aastase Milleri kätt mullu aprillis.

Viimases intervjuus Eesti Päevalehele rääkis Uibo, et pulmapeole on kutsutud paarsada külalist. Maarjamaalt saabuvad kaheksa sugulast, kellele lisanduvad paar USA-s treenivat Eesti kergejõustiklast. „Eks Shaunae ole korraldamises see kõige aktiivsem lüli, kuid omajagu tegemisi jagub minulegi,” muigas Uibo.

Uibo isamees oli kümnevõistleja Karl-Robert Saluri.

