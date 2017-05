PÄEVA KLÕPS: Ai, ai! Bayerni pahad poisid vallatlesid naisreporteriga

Arjen Robben kallab naisreporterile pähe kesvamärjukest Foto: GUENTER SCHIFFMANN, AFP/Scanpix

Kas on võimalik, et naine pole kuri ja ta ei süüdista meest karjuv-füüsilises vägivallas, kui "mühakas" talle õlut pähe valab? Usute või mitte, aga Saksamaal on see võimalik! Vähemalt ühel juhul, kui Müncheni Bayerni jalgpallimeeskond peab võidupidu.