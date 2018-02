Olümpiakülas juhtub: sportlased liiguvad krõbedas külmas ainult bokserite väel, kuid mütsid on poodides välja müüdud

Sportlaste jaoks ehitatud olümpiakülad on nagu omaette riik riigis, kus alati midagi põnevat on juhtumas. Ka seekord on Pyeongchangis toimunud nii mõndagi kummalist, mida olümpialased sotsiaalmeedias on jaganud.

Briti murdmaasuusataja Andrew Musgrave'i võis näha -15 kraadilises külmas näha külavahel liikumas vaid bokserite väel. Sportlane ise selgitas kentsakat olukorda sellega, et oli käinud pesu pesemas ning avastas, et tema seljas olnud püksid on ka mustad ning vajavad puhastamist.

Just went to wash some clothes at the resident centre in the athlete village. Suddenly realised I needed to wash the trousers I was wearing. It was -15 degrees and windy outside, so I got a few funny looks as I walked back in just my boxers! — Andrew Musgrave (@musgraveandrew) February 12, 2018

Kui Musgrave eriti külma ei karda, siis tundub, et mõningate sportlaste jaoks on Pyeongchangi kliima aga liiga jahe. Nimelt on külas asuv suveniiripood välja müünud kõik saadaval olnud mütsid. Kellel aga peakatet väga vaja on, siis paar paari kõrvasoojendajaid on veel saadaval.

Another bitterly cold day here at the Winter Olympics & there’s bad news for anyone who’s forgotten to bring their hat to the mountains... 😱#bbcolympics #PyeongChang2018 pic.twitter.com/xnqcepAlAS — 🤙ᑎIᙅK ᕼOᑭᙓ🤙 (@NickHopeTV) February 12, 2018

Kui arvate, et sportlased vaatavad kohalikust televisioonist ilmateadet, siis arvasite valesti. Nimelt on külas spetsiaalselt ringi liikuvad minirobotid, kes projekteerivad põrandale teavet ilma kohta.