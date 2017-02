Serbia ajalehe Blic teatel ootab Novak Djokovici naine Jelena teist last. Võsuke peaks ilmavalgust nägema augustis Monte Carlos.

See tähendab, et naine on alles teist kuud rase. Väidetavalt teatas Novak rõõmusõnumi oma vanematele ja vendadele nädal tagasi Kopaoniki mägedes, kus nad paar päeva ilma Jelenata suusapuhkust veetsid. Djokivici esimesest lapsest kuulis avalikkus tennisisti suust pärast Jelena kolmandat raseduskuud.

Novaki ja Jelena esiklaps Stefan sündis 2014. aasta 20. oktoobril. Serblase karjäärile mõjus see imeliselt - ta võitis järgmisel kalendriaastal 11 tiitlit, nende seas ka Australian Openi, Wimbledoni ja US Openi. Täiuslikust slämmist jäi puudu vaid French Openi tiitel, mille napsas tema eest šveitslane Stanislas Wawrinka.

Kahekordseid isasid pole tipptennisistide hulgas just palju. Roger Federeril on kaks paari kaksikuid, Andy Murrayl ja Wawrinkal kummalgi üks laps.