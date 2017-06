Neymar läks tüdruksõbrast lahku

FC Barcelona ja Brasiilia jalgpallikoondise ründestaar Neymar on oma partnerist Bryna Marquezinest lahku läinud. Teistkordselt.

Esimest korda tegi paar oma suhtes pausi 2014. aastal, kuid mullu soojendati tunded uuesti üles. Maquezine oli ka Rio de Janeiros tribüünil vaatamas, kuidas Neymar viis Brasiilia koondise olümpiakullani.

Järjekordsest lahkuminekust teatas Neymar reporteritele Sao Paulos ühel heategevusüritusel, kinnitades et nad jäävad Marquezinega sõpradeks.

"Mulle ei meeldi isiklikest asjadest rääkida, aga jah, me oleme lahku läinud. Sellise otsuse me tegime," ütles Neymar.

"See oli meie mõlema otsas. Bruna on tüdruk, keda ma väga imetlen ning ma loodan, et ta on õnnelik, mitte ainult tööalaselt, vaid ka isiklikus elus. Elu läheb edasi. Sellised asjad kuuluvad elu juurde. Me jääme headeks sõpradeks.