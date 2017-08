Nädalas 200 000 eurot teeniv Manchester City ründaja tegi prostituudile külma

Manchester City staarründaja Raheem Sterling olevat Los Angelesi lõbutüdrukule pärast tema teenuste kasutamist maksnud vaid pool kokkulepitud summast, kirjutab The Sun.

22-aastane Sterling magas väidetavalt Kim Kardashiani meenutava prostituudiga eelmisel kuul Los Angeleses Ritz Carlton hotellis, kuid kui naine lõpuks välja teenitud tasu nõudis, hakkas aastas miljoneid teeniv jalgpallur keerutama.

Väidetavalt olla 30-aastase naise hind 4000 dollarit, kuid Sterling jättis talle vaid 2000. Ning sedagi vaid pärast pikka pinnimist, jättes ümbriku rahaga mitu päeva hiljem hotelli vastuvõtulauda.

"Raheem võib olla miljonär, kuid ta on ülbe ihnuskoi. Ta vist eeldas, et võib minuga lihtsalt ilma maksmata magada," rääkis prostituut Briti kõmulehele.

Vahejuhtum olevat aset leidnud reede, 21. juuli õhtul, 24 tundi pärast seda, kui City kaotas Houstonis toimunud sõprusmängul Manchester Unitedile. Ritz Carlton hotellis peatus terve City meeskond, kellele anti enne järgmist sõprusmängu Madridi Realile paar vaba õhtut. Sterling olevat lõbutüdruku numbri saanud oma Suurbritannia sõbralt.

"Raheem saatis mulle sõnumiga hotellitoa numbri, mida polnud olemas. Ma ootasin teda seal, et ta välja ilmuks. Oleksin peaaegu minema jalutanud. Lõpuks ta saabus ning me läksime tema tuppa. See polnud eriti suur ning terve põrand oli ta kohvreid täis. Raheem oli purjus ja haises alkoholi järele. Ta oli minuga pahane, et ma polnud nõus temaga varem kohtuma ning ta polnud kuigi jutukas. Niisiis ma tegin esimese sammu ja me lõbutsesime pisut," rääkis naine, kes oli sunnitud oma palka välja nõudma päev hiljem WhatsAppi kaudu.

"Järgmisel hommikul läks ta Los Angelesi basseinipeole, ilma et oleks mulle maksnud. Ta kurtis, et peab raha automaadist tooma. Siis ütles ta, et peab veel basseinipeo jaoks riideid ostma ja et ta läheb otse sinna. Ta lubas raha ümbrikuga hotelli vastuvõtulauda jätta, aga ei teinud seda, vabandades hiljem, et oli end liiga purju joonud ning see läks tal meelest. Ütlesin talle, et pane siis ikka neli tuhat, nagu me rääkisime. Ta vastas: "Ma ütlesin sulle, et 2000"."

Pärast artikli ilmumist on Sterlingul kindlasti seletamist oma kauaaegse partneri Paige'i ees, kellega ta kasvatab Inglismaal kuuekuulist poega.