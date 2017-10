Muru- ja rannajalgpalli Eesti meister triumfeeris ka täringuvutis

Kümnendat korda peetud täringujalgpallimeistrivõistlustel tuli võitjaks Kristian Marmor, kes alistas finaalis Kevin Rannu. Kolmanda koha mängus oli Kaupo Õismaa 5:2 parem Raasiku Jokeri mängijast Jaan Jalasest.

Marmorist sai esimene vutimees, kes on Eesti meistriks tulnud nii muru-, ranna- kui ka täringujalgpallis. Sealjuures on saalijalgpallist mehel ette näidata hõbemedal. Eesti Jalgpalli Liidu egiidi all olevatest võistlustest oleks Marmoril võimalik veel võita mälumängus. Kui see kõik pärast kuldset täringufinaali jutuks tuli, naeris praegune rannavuti ja endine murujalgpalli koondislane hoiatavalt: „Ärge mind sinna mälumängu kutsuge, mul on kombeks võita!“

Kristian Marmor läbis alagrupi kahe võidu ja ühe kaotusega ning alistas üksteise järel kõik vastased ka playoff'is. Finaalis jäi ta Kevin Rannu vastu kaotusseisu ning jättis realiseerimata kaks penaltit. Haarav mäng jäi ka lisaaja järel viigiliseks 1:1 ning Marmor võitis penaltiseeria järel 5:3.

„Tulin võistlustele ilma suurte ootusteta, aga iga mänguga läks paremaks ning mind üllatas, et mäng nii kaasahaarav oli,” kommenteeris võidumees. „See andis reaalse jalgpalli tunnetust – kõik see, et on olemas tõrjed ja penaltid ja karistused.”

Pärisjalgpallureist jõudsid Eesti naiste koondislane Kethy Õunpuu ja Paide Linnameeskonna poolkaitsja Sören Kaldma veerandfinaali ning rannakoondislane Ragnar Rump kaheksandikfinaali.

Oma alagrupis jäid kolmandaks tiitlikaitsja Marek Kaljumäe ja Flora puurivaht Mait Toom ning neljandaks täringujalgpalli patroon Mart Poom, Martin Miller Florast ja Herol Riiberg Viljandi Tulevikust. Alagrupist ei pääsenud edasi ka ainsana kõigil kümnel korral Eesti meistritiitlit jahtinud jalgpallifänn Žurawski.