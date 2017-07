MILLINE VEDAMINE! Õnnelik jalgpallifänn sai tänu Wayne Rooney'le unistuste mesinädalatele

Manchester City meeskonna toetaja Jordon Fawcett läks seitse aastat tagasi esimest korda kihlveokontorisse ning panustas sellele, et Wayne Rooney taasliitub oma lapspõlveklubi Evertoniga.

Eelmisel nädalal läks aga kahe lapse isa kihlvedu täppi ning 20 naelast sai järsku kaks tuhat. Kuid 2010. aastal kontorist kaasa antud paber, mis oleks tõestanud, et Fawcett tõesti ennustusega täppi pani, oli kadunud. "Ma keerasin terve maja pahupidi aga ikka ei leidnud seda. Mu vend naeris aga minu jaoks on see suur summa raha," ütles ta.

Katusepanijana töötava Fawcetti õnneks oli firma nõus tema käekirja võrdlema seitse aastat tagasi kirjutatud tekstiga.

Nüüd on ta otsustanud, et viib võidetud raha eest oma tulevase naise Roxanna mesinädalatele.