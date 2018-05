Meistrite liiga finaalil esinenud poplauljataril tuli ootamatult eitada armuromaani jalgpalluriga

Eelmisel laupäeval Kiievis Meistrite liiga finaali eel esinenud Briti lauljatar Dua Lipa oli tõeliselt üllatunud, kui üks Türgi väljaanne kirjutas tõsimeeli, et tal tekkis Ukrainas armulugu Madridi Reali palluri Marco Asensioga.

Väidetavalt oli Asensio finaali eel Lipat märganud ning võidumängu järel ta endaga koos pidutsema kutsunud. Türklaste väitel nähti paari hilistel tundidel koos hotellis.

Lipa reageeris ootamatule uudisele Twitteris, postitades lingi Hispaania väljaande El Periodico viidatud uudisele. "Ma pole kunagi Marco Asensioga isegi kohtunud. Ja see, et me kunagi kohtume, on küllaltki ebatõenäoline, sest mu Liverpooli fännist mänedžer ei andestaks mulle kunagi," naljatas Kosovo juurtega lauljatar Twitteris.

"Mul ei ole sõna otseses mõttes aimugi, kust sellised jutud tulevad!"