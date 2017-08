Mees hoidis lubadust! McGregor möödub rikaste edetabelis Ronaldost

Hiljuti tutvusid eelmisel aastal kõige enim teeninud sportlane Cristiano Ronaldo ja vabavõitleja Conor McGregor. Viimane lubas, et 2017. aastal möödub ta Forbes'i rikaste edetabelis Portugali jalgpallikoondise kaptenist ning iirlane pidas oma sõna.

Eelmisel aastal ütles McGregor Ronaldole: "Sa olid number üks Forbes'i edetabelis ja mina olin umbes 35. kohal. Võib-olla järgmine aasta ma püüan su kinni." Portugallane pidas vabavõitleja ennustust pööraseks ja ei nõustunud temaga.

Arvatavasti jääb McGregori teenistus, mille ta saab Floyd Mayweatheri vastu peetud matšist, 77 miljoni naela ringi. See tähendab, et ainuüksi sellise summaga on ta teeninud esimese kaheksa kuuga rohkem, kui Ronaldo teenis terve eelmise aastaga.

Kuigi McGregor võib Madridi Reali tähtmängijast mööduda, siis esimese koha hõivab ikkagi teda pühapäeva varahommikul löönud Mayweather, kelle teenistus võib jääda 223 miljoni naela juurde.