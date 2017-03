Aprillis 15-kuulisest dopingukeelust vabanev tennisestaar Maria Šarapova avaldas ajakirjale Vogue, et on viimasel aastal nautinud rikkalikku sotsiaalelu.

"Jõin viimase aasta jooksul rohkem alkoholi kui terve oma elu jooksul kokku. Aga see oli sellepärast, et mul oli lõpuks sotsiaalelu!" rääkis Šarapova.

Aasta tennisest eemal olemine on andnud Šarapovale ka muid vabadusi. "Ma sain avastada Londonit. Ma teadsin varem Wimbledoni. Londonist ei teadnud midagi," lisas venelanna, kes avastas enda jaoks uuesti kohtamas käimise. Ta ütles, et mehi, kes teda välja viisid, oli rohkem kui üks.

"Ma isegi ei teadnud enam, mis põrgu päralt see kohtamine on. Ma olin nagu: "See on tõesti uus asi! Ja mulle see täitsa meeldib!"

Ühtlasi avaldas ta ajakirjale, miks tal ükski suhe pikalt kestma ei jää. "Kas hingesugulase leidmine on üldse võimalik? Võibolla ma olen lihtsalt liiga keeruline inimolend. Ma tõesti tahan lapsi. Aga ma olen oma tööle liiga keskendunud ning see on ka suur põhjus, miks mul suhted kunagi välja ei tule. Ma ei saa elada tundega, et olen midagi teise asja nimel ohverdanud. Ma vihkan sõna "tasakaal". Mis on tasakaal? Kuna midagi on fifty-fifty, tähendab, see, et sa pühendad mõlemale asjale vaid 50 protsenti."