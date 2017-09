Marco Reusi tüdruksõber võib Instagrami postituste pärast vangi minna

Dortmundi Borussia tähe Marco Reusi tüdruksõber Scarlett Gartmann on suures jamas sotsiaalmeedia postituste pärast, kus ta poseerib kallite käekottide ja kelladega.

Sellised pildid on selgelt tehtud reklaami eesmärgiga ehk neiu sai nende postituste eest ka tulu. Gartmann aga ei kirjutanud piltide juurde, et need tasustatud reklaamid on, kuid see on Saksamaa seaduste järgi illegaalne. Nüüd peab ta aga ennast kaitsma minema kohtusse.

Noorpaar on olnud koos alates eelmisest aastast.