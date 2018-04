Andres Kõpper Foto: Priit Simson

Laulja, laulukirjutaja ja produtsent Andres Kõpper ütles veebiajakirjale Häppening antud usutluses, et tema lugu "Rooftop" on leidnud tee ka tippsportlaste südamesse. Näiteks kuulub see laul Manchester Unitedi poolkaitsja Juan Mata lemmikute hulka.