LAHE VIDEO | Mis asju ajas Neymar USA talk show stuudio katusel Hollywoodi peatänaval?

FC Barcelona jalgpalliklubi ründetäht Neymar käis hiljuti Jimmy Kimmeli talk show's ning hiilgas seal ühe vaatemängulise trikilöögiga.

Brasiillasele anti ülesandeks lüüa pall stuudio katuselt üle Hollywood Boulevardi teise maja katusel asuvasse väravasse, mida kaitses Kimmeli mehhiklasest abiline Guillermo Rodriguez.

Olgu ette ära öeldud, et päris esimesel katsel see Neymaril ei õnnestunud, aga millal enne on mõni trikilöök esimese duubliga kaamerasse püütud?