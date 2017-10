Kümme põhjust, miks lisada teaduspõhine toidukord oma menüüsse

Augustis jõudis turule uudne Eestis välja töötatud toitainerikas jook Your PopUp Meal, mida saab kasutada täisväärtusliku toidukorrana nii hommikusöögiks kui ka lõunaks.

Üha enam võib näha, kuidas inimesed otsustavad toidukordasid ära jätta, kuna söömiseks pole kas hommikul või keset tihedat tööpäeva lihtsalt aega. Sellises olukorras tuleb appi teaduspõhine toitainerikas jook Your PopUp Meal, mis sobib ideaalselt hõivatud inimestele ning on suurepärane valik snäkkide ja võileibade asemel, millega kiputakse kiiretel aegadel asendama täisväärtuslikke toidukordi.

Siin on kümme põhjust, miks peaksid Your PopUp Meali toidukorra kasuks otsustama.

1. Turvaline, sest põhineb teadusel

Your PopUp Meali arendamisel on kasutatud Eesti teadlaste abi, kes on läbi töötanud 120 teadusartiklit selleks, et joogi toitumisalased väärtused, koostisosad ja tootmistehnoloogia oleksid täiesti turvalised. Toiteainete tasakaal põhineb Eesti riiklikel toitumis- ja liikumissoovitustel, mis põhinevad omakorda Põhjamaade samasisulisel dokumendil. See tagab, et Your PopUp Meali koostis kataks n-ö keskmise inimese kõik põhitoidukorra toitainelised vajadused.

2. Kunstlike lisaaineteta

Your PopUp Meali ei ole lisatud kunstlikke säilitus-, magus-, värv-, maitse- ja lõhnaaineid. Kõik organismi ainevahetuseks vajalikud koostisosad pärinevad loodusest või on looduslike molekulidega identsed.

3. Tagab hommikul vajalikud toitained

Ligi 20% inimestest ei söö hommikuti üldse ja needki, kes söövad, ei saa üldjuhul oma toidust ainevahetuse jaoks piisavas koguses toitaineid kätte. Your PopUp Meal tagab juba hommikul kõik vajalikud põhitoitained, tänu millele on võimalik maksimaalse produktiivsusega tööle asuda hetkest, kui jõuad oma töölaua taha. 4. Kiire ja mugav

Tervisliku hommikusöögi tegemine nõuab aega, teadmisi ja oskuseid. Ka väljas lõunatamine tähendab ajakulu: peab kontorist välja minema, sobiva söögikoha leidma, toidu valima, einestama, arve maksma. Your PopUp Meali joomiseks kulub aga ainult minut. 310 milliliitri suuruses pudelis oleva toidu saab ära tarbida üksnes mõne hetkega ning lõuna ongi tehtud, ilma et oleksid pidanud töörütmi häirima või muud toimetused kõrvale jätma.

5. Täidab kõhtu

Your PopUp Mealis on 480 kilokalorit, sisaldades seejuures parimas proportsioonis valke, süsivesikuid, tervislikke rasvu, kiudaineid, vitamiine ja mineraale ehk see sobib ideaalselt asendama ühte korralikku söögikorda. Koostisosad on valitud ja omavahel tasakaalustatud nii, et tagada täiskõhutunne võimalikult pikaks ajaks.

6. Taskukohane

Tavaline päevapraad maksab kesklinna restoranis umbes 3,5–6 eurot. Your PopUp Meal sisaldab võrreldavas koguses toitaineid, kuid pudeli saab kätte juba alates 2,87 eurost.

7. Sobib ka teismelistele

Teismelistel lastel jääb pärast kooli ja enne kodust õhtusööki kuus või rohkemgi tundi kahe korraliku toidukorra vahele ning tihti süüakse sel ajal saiakesi võid muid kõrge kaloraaži, kuid madala toiteväärtusega snäkke. Your PopUp Meal on looduslikku päritolu koostisosadest ning kunstlike maitse-, värv- või säilitusaineteta tervislik toidukord, mis aitab lastel õhtusöögini paremini vastu pidada.

8. Ei tekita toidukadusid

Uuringud on näidanud, et kuni 30% poest ostetavast toidust leiab oma lõpu prügimäel, mitte meie taldrikutel. Üks pudel Your PopUp Meali on üks portsjon, mis säilib toatemperatuuril kuni üheksa kuud – seda ilma säilitusaineteta, sest säilivuse tagab kõrgtemperatuuril steriliseerimine. See tähendab, et iialgi pole võimalik osta nii palju Your PopUp Meali, et seda peaks ära viskama.

Kliendi tagasiside Your PopUp Meali Facebooki lehelt Arvestades, et tegemist on tasakaalustatud ja ilma kunstlike lisaaineteta toiduga, siis kiidan heaks. Maitse ei paku erilist "elamust", kuid täidab kõhtu ja kiirel ajal või piiratud tingimustes on igal juhul väga vajalik abimees. Meeldib, et ei ole liiga magus!

9. Aitab kontrollida kehakaalu

Kui pead kaalu alandamiseks või tõstmiseks lugema tarbitavate kalorite hulka, siis Your PopUp Mealiga on see lihtsamast lihtsam – pudelis on alati 480 kilokalorit. Toitumisprogrammid võid selle ühe toidukorra puhul unustada.

10. Teeb targaks

Tänapäeval on võimalik leida internetist igakülgset infot toitumise kohta. Pole kellegi jaoks uudis, et lisaks adekvaatsele ja teaduspõhisele infole on laialdaselt liikvel ka kõikvõimalikku valeinfot, millel pole mingit teaduslikku põhja all. Selline info on paremal juhul väärtusetu, halvemal juhul kahjulik. Your PopUp Mealist rääkides kõrvutame alati toote omadused tõenduspõhiste soovitustega, kuidas tervislikult toituda. See tähendab, et süüvides kodulehel olevatesse selgitustesse, on ühtlasi võimalik end harida tervisliku toitumise teemadel.

Siiski ei tasuks unustada, et tervisliku eluviisi aluseks on mitmekesine toitumine, seega ei tasu päris igat toidukorda Your PopUp Mealiga asendada. Kui aga aega napib või eelistatakse aega teisiti kasutada, siis hommiku- ja lõunasöögiks ning enne või pärast treeningut sobib see ideaalselt.

Täiusta oma menüüd Your PopUp Mealiga nüüd ja sa ei pea enam kunagi toidukorda vahele jätma!

Vaata lisa ja soeta oma kiirete aegade toidutagavara aadressilt www.popupmeal.eu/et.