Kolmekordne olümpiavõitja: Venemaa koondisesse valiti sportlasi voodi kaudu

Murdmaa- ja laskesuusataja Anfisa Reztsova on spordimaailma šokeerinud väitega, et üheksakümnendatel valiti Venemaal sportlasi võistlustele selle järgi kui head olid nende oskused voodis.

52-aastane Reztsova ütles, et selline trend hakkas tekkima kui Nõukogude Liit hakkas lagunema ja need neiud, kes treeneritega olid nõus linade vahele ronima, said ka kutse meeskonda. "Neid ei valitud sportlike saavutuste põhjal, vaid selle põhjal, kes voodisse läksid."

Reztsova võitis olümpialmängudel kokku viis medalit: kolm kulda ning ühe hõbeda ja pronksi.