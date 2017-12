Kolmandat korda isaks saav Tiidrek Nurme: kui viiksin abikaasa Keeniasse, sünniks Keenia kodanik, aga me tahame tõsta Eesti iivet

Jooksja Tiidrek Nurme teatas ETV saates "Hommik Anuga", et tema ja abikaasa Maili perre sünnib peagi kolmas laps.

Kolmas laps sünnib veebruaris. "Kui ma viiks ta Keeniasse, sünniks tõenäoliselt Keenia kodanik, kui ta seal sünnitama hakkaks. Aga me tahame, et Eesti iive kasvaks," selgitas Nurme, kes elab perega suure osa ajast Keenias.

Aafrikasse on koos Tiidrekuga armunud nii tema ema Riina, isa Margus kui ka kallim Maili. "Esimesele Keenia reisile läksimegi mõni kuu pärast abiellumist. Ma arvan, et ma olen teinud väga palju asju, mida ma poleks muidu iial ette võtnud, tänu Tiidrekule," tunnistas Maili.

Maili kiitis ka seda, et lapsed on Aafrikas tervemad kui Eestis. "Loomulikult on ohud, peab jälgima kätepesu ja et toit oleks puhas, aga kliima on väga hea ja selles mõttes on laste tervis isegi parem olnud," tunnistas ta.

Nurmede peres on kasvamas kaheaastane Ruben ja seitsmeaastane Jakob.