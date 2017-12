Kimi Räikkönen tegi Ivo Linnat

Tundub uskumatu, et vormel-1 ühel suurimal staaril Kimi Räikkönenil pole tänapäeva digiajastul seni olnud Instagrami kontot. Eile sai see viga lõpuks parandatud.

Kui Ivo Linna kogus tänavuse Eesti Laulu poolfinaalis tehtud Instagrami kontole esimese 20 minutiga ligi 13 000 jälgijat, siis Kimi Räikkönen, kes on seni teinud täpselt ühe postituse, saab nautida juba 144 000 inimese tähelepanu.

"Tere kõigile! Sel korral ei tea ma, mida teen, aga eks näis, mis juhtub. See on mu Instagram ja vaatame, kas te tahate mind jälgida," ütles ta oma videopöördumises. Videot on vaadatud 280 661 korda.

Ise jälgib mees oma abikaasa Minttu kontot (privaatne, 75 200 jälgijat) ja veel kuute lehekülge.

11. veebruaril Instagramiga liitunud Ivo Linna praegune jälgijate hulk 27 400 oli Räikkönenile muidugi vaid minutite küsimus.

