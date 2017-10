Kes Eesti tipptreeneritest kasutab haiguse peletamiseks „elueliksiiri“?

Ilmus esimene raamat Eestis, mille pealkirjaks on Treener. Teose „TREENER ehk kohtumine Kogemusega“ autor Jaanus Kriisk tutvustab oma loomingut nõnda.

„Üle kolmesaja lehekülje täis meie oma Eestimaa treenerite läbielatud juhtumite, kogemuste, põhimõtete ja järeldustega. Lugeja saab teada mitmed erinevad teed, kuidas üks või teine treener oma teed alustas, milliste karidega kohtus ja kuidas neid ületas. Kuidas tulid esimesed võidud ja ka kaotused ning kuidas kõigest sellest välja tuldi ja siiani oma teed jätkatakse.

Aavo Põhjala, Anatoli Šmigun, Anna Levandi, Avo Keel, Jaak Salumets, Jüri Post, Kalmer Musting, Mart Siliksaar, Matti Killing, Helen Nelis-Naukas, Rein Ottoson, Toomas Merila, Tõnu Kaukis toovad meieni treenerielu rõõmud ja mured.

Saame teada, mida üks või teine treener kindlasti ei tee või siis samas peab ülioluliseks. Millised on põhimõtted, millega on edu saavutatud ja kuna on tulnud tunnistada, et oleks saanud paremini. Puudu pole ka elulistest seikadest nii sportlastega seonduvalt kui ka väljaspool seda. Isegi saame teada, kellel on kasutuses „ elueliksiir“, mis toob haigusest välja ühe päevaga ning ka selle retsepti ja kasutusjuhendi.

Mõned vahepalad, treenimise ajaloost, meie edukate sportlaste arvamustest aegade tagant oma treenerist ja üht-teist veel. Väärikas kokkuvõte meie tänase päeva treenerite oskusteabest ja mõtetest.

Olgu see kõik väikeseks kummardus kõigile kes seda ametit on pidanud ja hetkel peavad Eesti Vabariigi sajanda sünnipäeva eel. Eks seetõttu ole ka pealkirjas äratoodud sõna – kogemus- suure tähega, et see kogemus mida meie treenerid on aegade jooksul talletanud, väärib lugupidamist ja suurt austust.“