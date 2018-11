Kas teadsid? Viis maailmakuulsat meelelahutustähte, kes olid enne läbilööki kõvad sportlased

Delfi Sport RUS 1

Jason Statham oli veega kunagi suur sõber - nimelt oskas ta sinna väga efektselt sukelduda Foto: LILO/SIPA/Scanpix

Me teame neid nimesid tänapäeval kas lauljate või näitlejatena. Aga kas teadsid, et nad on oma "eelmises elus", enne kuulsaks saamist, olnud ka kõvad sportlased? BBC tõi välja viis maailmanime, kes on olnud suuremal või vähemal määral seotud spordiga, aga nüüd hoopis meelelahutusäris endale nime teinud.