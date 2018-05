Korralik raseerimine vajab nii põhjalikkust, regulaarsust kui ka teadmisi, ilma milleta ei pruugi tulemus meeldida. Oskusetu raseerimine võib lisaks ebaesteetilisele väljanägemisele põhjustada nahaärritusele omast punetust ja naha lõhenemist. Selliste ebameeldivuste vältimiseks anname veidi nõu.

Niisuta nahka enne raseerimist

Kuiv raseerimine või seebi kasutamine raseerimise ajal on kindel retsept nahaärrituse tekkimiseks. Igapäevase raseerimise põhireegel on niisutamine. Enne raseerimist tee nägu veega märjaks ning kanna näole habemeajamisvaht, -kreem või -geel. Selle tulemusel muutub nahk libedamaks, karvad pehmenevad ning tõusevad püstiasendisse ning see omakorda lihtsustab oluliselt raseerimist.

Pinguta nahka

Habemeajamise ajal hoia sõrmedega nahk pingul. See võimaldab raseerijal liikuda mööda siledat tasapinda, mis vähendab sisselõikamise ohtu. Sisselõikeid põhjustabki ebatasane ja kortsuline nahk.

Vali hea kvaliteediga raseerija

Raseerija valimisel ei tasu raha kokkuhoidmine ära. Investeeri korralikku raseerijasse, mille terasid saab vahetada. Vali vähemalt kolme teraga raseerija, millel on paindlik pea koos niisutussüsteemiga. Kui tahad saavutada tõeliselt head tulemust, vali parim lahendus: tänapäeval on see niisutusriba asemel niisutavat geeli sisaldav raseerimisotsik. Sellise raseerija eelis on võime niisutada nahka kogu raseerimisaja jooksul ning veel tund aega pärast protseduuri. Lisaks kaitseb see raseerimispõletuste eest. Selline tehnoloogia on Wilkinson Sword Hydro Connect 5 raseerijal. Selle toote lisaboonus on viieteraline raseerimisotsik, mis sisaldab nahakaitse süsteemi Skin Guard ja trimmerit, mis võimaldab raseerida halvasti ligipääsetavatest kohtadest, näiteks nina alt. Raseerimispea on sobilik ka kõigile Gillette® Fusion®* käepidemetele.

Kas raseerida piki- või vastukarva?

See on väga levinud küsimus, millele ei ole ühest vastust. Vastukarva raseerimine on kindlasti kiirem ja põhjalikum, kuid mitte ilmtingimata parem. Võib juhtuda, et pärast raseerimist on tulemuseks nahaärritus, punetus ja sissekasvanud karvad. Kui valid pikikarva raseerimise, on protseduur õrnem ja meeldivam. Nii väldid nahaärritust ning ühtlasi on uus kasvav habe pehmem.

Ole õrn

Habet ajades ei maksa terasid tugevasti vastu nahka suruda. Kasutades habemeajamiskreemi ja niisutussüsteemiga terasid on karvad püstisemas asendis ja pehmemad ning nõnda saad neid pingutuseta õrnemalt lühendada. Raseerija tugevalt vastu nägu surumine vigastab nahka ning kahjustab epidermist. Lisaks kalduvad sellisel viisil raseeritud karvad sisse kasvama, mis omakorda põhjustab nahapõletikke ja sügelevat löövet.

Nahahooldus pärast raseerimist

Nahaärrituse vältimiseks ning pehme ja niisutatud naha jaoks on raseerimisjärgne nahahooldus äärmiselt oluline. Kui kasutad niisutusgeeli sisaldavat raseerijat, saadab niisutatud ja värske naha tunne sind nii raseerimise ajal kui ka veel tund aega pärast seda. Selle efekti suurendamiseks kasuta raseerimisjärgselt palsamit või after shave`i, mis ei sisalda alkoholi ega mentooli, ning seejärel hoolda nahka õrnalt niisutava kreemiga. Kasuta sellist lähenemisviisi ka siis, kui kasutad teistsuguseid raseerimisvahendeid. Kui oled nahka vigastanud, tuleb vigastust töödelda desinfitseeriva vahendiga.

Raseerija on ainult sinu oma

Ole oma raseerija ainus kasutaja. Terade jagamine isegi oma lähedasema pereliikmega võib sisaldada ohte teie mõlema tervisele – võite anda üksteisele edasi baktereid, mis võivad põhjustada erinevaid infektsioone. Ära unusta terade korralikku puhastamist pärast iga raseerimist, säilita neid kuivas kohas ning vaheta regulaarselt.

Kui järgmine kord raseerijat kätte võttes pead meeles neid nõuandeid, siis kindlustame, et habemeajamine läheb sujuvamalt kui kunagi varem!

*Hydro Connect 5 tootja ega edasimüüja ei ole kaubamärkide Gillette® ja Fusion® omanik The Gillette® Company LLC.