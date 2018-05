Kas läks liiale? Ligi aasis Klavani ja Meistrite liiga finaali teemal ning kiitis kümnevõistlejaid

Jürgen Ligi on ka ise jätkuvalt aktiivne harrastussportlane.

Poliitik Jürgen Ligi jagas Facebookis Götzise kümnevõistluse artiklit ja vürtsitas seda talle omaselt teravate võrdlustega.

„Väga liigutav, kuidas kõik eestlased vahetasid eile sõnumeid, kus on parim vuti vaatamise koht. Kõik teadsid, millest jutt. Ja parim leidis vaatamise koha isegi mängijate pingilt. Aga kel tuju nüüd kole kehv, ja kellel selle väravavahi puterdamise peale poleks, mõelgu, et kümnevõistluses on meie mehed ikka jälle platsil, peaaegu vutimeeskonna jagu noori teeb ilusaid tulemusi ja nüüd tuli kaks korraga,” kirjutas Ligi.

Götzises viis Maicel Uibo isikliku rekordi 8514 ja Karel Tilga 8101 punktini, kokku on EM-normist sel hooajal juba (enne juunikuud!) jagu saanud viis meie kümnevõistlejat. Vutimäng, millele poliitik viitas, oli mõistagi Madriidi Reali ja Liverpooli eilne Meistrite liiga finaal, kus Ragnar Klavan täitis vahetusmängija rolli.