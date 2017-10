Kas ERR-is toimuvad suured ja valulised muutused puudutavad ka sporditoimetust?

Eesti Rahvusringhäälingu uudiste- ja sporditoimetuse juht Anvar Samost möönis vajadust astuda samme spordiportaali arendamiseks. Samas kinnitas ta, et toimetuse koosseisu osas muutusi plaanis ei ole.

ERR-i juhid on otsustanud „Aktuaalse kaamerale“ anda uue näo. Tähtsaim uuendus on kahe uudisteankru süsteemist loobumine, mis lõpuks viis selleni, et Kadri Hindrikus koondati. Seoses sellega tekib küsimus, kas ühendtoimetuses toimuvad muutused ja ümberkorraldused puudutavad kuidagi ka sporditoimetust? Seni sporditoimetuse raadio osakonda juhtinud Juhan Kilumets on rakendatud „Terevisiooni“ diktorina, ent jätkab ka sporditoimetuses. Anvar Samost kinnitas lühikeses meiliintervjuus, et rahvale armsaks saanud spordireporterid ekraanilt ei kao.

Anvar Samost, kas on oodata mingeid muutusi ka spordisaadete mahu või formaadi osas?

Ei ole. Äsja just tõime spordibloki 18.30 teleuudiste lõpuosaks.

Kas toimetus jätkab samas koosseisus või ootab kedagi nö Kadri Hindrikuse saatus (võimalik rolli muutus või lahkumine)?

Samas koosseisus.

Milliseid samme tehakse ERRi spordiportaali arendamiseks?

Õige tähelepanek, neid samme on vaja teha, et koostöös veebiuudistega spordi osakaalu ja tähtsust suurendada.