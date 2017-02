Naiste tennisemaailma 45. reket Eugenie Bouchard on sõnapidaja naine. Kanadalanna võttis Super Bowli ajal Twitteris vastu omapärase kihlveo ja läheb nüüd Missouri ülikooli tudengiga kohtingule.

Bouchard kirjutas pühapäevase New England Patriotsi ja Atlanta Falconsi NFL-i finaali ajal, mil viimased juhtisid 28:3: "Ma muide teadsin, et Atlanta võidab." Säutsu märganud 20-aastane John Goehrke haaras härjal sarvist ja küsis: "Kas sa tuleksid minuga kohtingule, kui Patriots võidab?"

Tennisist vastas: "Muidugi!" Noormees aimas, et šansid kahe sündmuse - nii võidu kui kohtingu - toimumiseks on väiksed, kuid kes ei riski, see šampanjat ei joo... Nüüd joob ta seda koos maailma ühe kauneima tennisistiga, sest Patriots võitis Super Bowli lisaajal 34:28.

"Ma olen juba mitu aastat tema suur fänn olnud. Surfasin Twitteris ja nägin teisel veerandajal tema säutsu. Mõtlesin, et see pole veel ju äbi. See mõte lihtsalt käis mul peast läbi ja ma otsustasin proovida. Arvasin, et ta võib sellele vastata, aga ei uskunud kunagi, et ta oma sõnad päriselt teoks teeb."

Juba Patriotsi uskumatu comeback'i ajal hakkas Bouchard muretsema, kuidas lubadus täide viia. "Seega, kus sa elad?" küsis ta.

"Olin oma venna ja emaga ja nad vaatasid mulle otsa sellisel pilgul, et "Tundub, et sul tuleb kohtingule minna" ja viskasid mu üle nalja. Ma lihtsalt ei arvanud, et see võib juhtuda, seega ma olin täielikus šokis," rääkis Bouchard intervjuus TSN-ile.

"Kui mäng lõppes, hakkasin ma sõpradelt sõnumeid saama. Mu Twitter lihtsalt lendas õhku. See oli esimene kord, kui ma pidin teavitused kinni keerama," lisas Goehrke.

22-aastane kanadalanna peab kogu juhtunut väärt õppetunniks, kuid ei kahetse enda sõnul, et sellise julge lubaduse õhku viskas. "See on lõbus ja ma kavatsen selle lõpule viia. Tahan lihtsalt oma sõna pidada. Lahe on fännidega niimoodi suhelda. Nagu ma juba ütlesin, siis ma olin vist liiga enesekindel. Mängisin natuke liiga palju saatusega. Sain oma vitsad kätte," ütles ta.

"Ma lennutan ta mõnele oma turniirile, kuid tema peab olema džentelmen ja lõbusa kohtingu korraldama."

Tõenäoliselt tehakse kohting Miamis, sest Goehrkel on 25. märtsist 2. aprillini kevadvaheaeg ja Bouchard'il 20. märtsist 2. aprillini Miami Openi turniir.