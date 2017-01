Soome endine mäesuusaäss Kalle Palander tunnistab, et pole oma elus rahaga just kõige paremini ümber käinud - ning praegu hakkavad minevikus tehtud otsused vaikselt pitsitama.

39-aastane Palander tunnistas Iltasanomatile, et isegi oma tippaegadel ei teeninud ta nii palju kui mõned teised Soome tippsportlased. "Paljud inimesed ilmselt arvavad, et karjääri lõpetades olin ma samas situatsioonis nagu Teemu Selänne või Sami Hyypiä. Tegelikult see nii ei ole," rääkis Palander.

Soomlase sõnul on ta sunnitud loobuma oma mitmetest kodudest eri maailma paikades, aga mitte Eestis asuvast Ontika mõisast, kus ta elab ning mille taastamist ta endiselt plaanib. Nii on müügis Palanderile kuuluv villa Prantsuse Rivieras, samuti Lapimaal Tornios asuv maja. Kinnisvara ostmine ei ole aga see, mis Palanderile kõige valusamalt rahakoti pihta on käinud.

"See on ikkagi kinnisvara. Olen rohkem valesid otsuseid teinud mujal, halbade investeeringutega."

1999. aastal slaalomis maailmameistriks tulnud mees tõdeb, et olukord pole veel päris kriitiline, kuid tegevusetuse korral võib see varsti päris halvaks muutuda. "Olen kindel, et kui end kokku võtan, saavad asjad korda. Ontika mõisa taastamine on meil plaanis olnud alates sellest, kui siia kolisime, kuid oleme raha pannud mujale - see oleks võinud meie jaoks aga olla esimene koht, kuhu investeerida. Nüüd oleme lõpuks selle käsile võtnud ning plaani paika pannud."