Kaia Kanepi: hetkel mul meest kõrval ei ole

Eesti läbi aegade edukaim naistennisist Kaia Kanepi, kellest hiljuti imus avameelne elulooraamat avaldas ajakirjale Kroonika, et on hetkel vaba hing - meest tal enda kõrval ei ole.

"Hetkel mul meest kõrval ei ole, aga kui õige inimene peaks mu ellu tulema, olen selleks valmis," ütles Kanepi.

Muu hulgas põhjendas endine maailma 15. reket, miks ta avalikustas raamatus oma lähisuhtedraamad treenerite Andrei Luzgini ja Silver Karjusega: "Samas ma ju ei avaldanud raamatus, kellega olen elus üldse kunagi maganud. Puudutasin suhteid, mis olnud konkreetselt spordiga seotud. Lootuses, et see on noortele õpetlik ja et inimesed oleksid erinevatest ohtudest teadlikud. On ka paremaid viise edu saavutamiseks kui oma treeneriga magada."

