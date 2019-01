Judinaidtekitav täpsus: Delfi Sport ennustas Igor Mangi horoskoobi järgi täpselt ära Ragnar Klavani klubivahetuse ja Ott Tänaku edu Toyotas

„Märtsis on näha tõsisemat süvenemist tööasjadesse, mistõttu elu on välispidiselt väheaktiivne. Sõbrad ja sugulased ajavad ta kodunt välja viimaseid talverõõme nautima. Paistab, et ta saab tegelda spordiga, selleks võib olla välismaal mäesuusatajate kokkutulek." Pole üldse paha! Kuigi uuesti sai Sildaru freestyle-suusad alla veebruari lõpus, oli märts tema jaoks tõesti väga tegus ning teha tuli palju tööd, et tunnetus lumel taastada. Võib öelda, et see ennustus läks küll suures plaanis täppi.

„Novembri lõpus tehtud õiged otsused ja ärilised tehingud võivad detsembri esimesel poolel raha juurde tuua" – kui väga tahta, siis võib siin jooned ühendada tõsiasjaga, et Sildaru võidutses 13. detsembril Dew Touril. Kui väga tahta...

Gerd Kanter (6. mai 1979) - lamba-aasta Sõnn

Gerd Kanteri puhul oli Mangi horoskoop sedavõrd täpne, et aasta alguses ei osanud me isegi hästi välja lugeda, mida see meile ette ütles. „Kuigi Kupperiga hakati koos treenima juba eelmise aastanumbri sees, toob uus aasta Kanterile kaasa veelgi uusi liite või partnersuhteid. Kas sellest võib järeldada, et Kanteri ja Kupperi treeningrühm saab peagi täiendust?” Nüüdseks teame, et sportlaskarjääri lõpetamise järel asus Kanter treenima Poola vägilasi Piotr Malachowskit ja Robert Urbanekit. Sealjuures läks peaaegu täppi ka Mangi poolt välja pakutud ajastus – august pidavat talle kaasa tooma töökohalt inimeste lahkumist, kes kuu teisel poolel uutega asendatati. Malachowski ja Kanteri koostöömõtted said alguse 2. septembril.

Kaia Kanepi (10. juuni 1985) - pühvli-aasta Kaksikud

Jaanuaris pidi Mangi horoskoobi järgi suur tähelepanu olema tema ametialastel tegemistel ning mõistagi see nii ka oli, kuivõrd Austraalia lahtistel jõudis ta kolmandasse ringi. „Hea on see, et tema tegemistest räägitakse ja ta töödele pööratakse tähelepanu, Halb on see, et peab kuulma kõva kriitikat, eriti 5.-6., samuti 15.-16. jaanuaril. Kuid kuulda saab ka aplause." Kriitikatulv tuli tegelikult Kanepi pihta paar nädalat hiljem, kui tuli välja, et ta küsis Fed Cupil naiskonna esindamise eest 100 000 eurot.

Märtsi teisest poolest pidi Kanepil algama „huvitavam periood, mis on seotud reiside ja romantiliste suhetega”. Romantiliste suhete osas ei oska meie siin kaasa rääkida, ent märtsi teises pooles sai Kanepi vigastada ning pidi näiteks Miami Openil andma vastasele loobumisvõidu.

Kuigi Mangi järgi oleksid Prantsuse lahtised pidanud Kanepil hästi minema („maikuu viimased päevad peaksid pakkuma paremaid lahendusi”), siis tegelikult langes ta seal kohe esimeses ringis. Wimbledoni esimese ringi kaotust horoskoop eriti ei puudutanud.

US Openil neljandasse ringi jõudmise võis aga hea tahtmise korral Mangi ridade vahelt välja lugeda, sest augustikuu võimaldas Kanepil pikemaid reise, samuti tuli tal septembris ellu viia augustis vastu võetud tähtsad otsused. US Open algas augusti lõpus ning jätkus septembri alguses.

Septembri lõpus pidavat aga tööl tekkima uus olukord – vanadest asjadest tuli loobuda ja prioriteedid muutusid. Mäletatavasti lõpetas Kanepi hooaja just nimelt US Openi järel...

Ott Tänak (15. oktoober 1987) - kassi-aasta Kaalud

Mangi horoskoop ennustas Tänakule materiaalselt edukat aastat ning kõigi eelduste kohaselt see nii ka oli – Toyotast sai ju eestlane suuremat palka kui varem M-Spordist ning edu tõi kaasa ka uusi reklaami- ja koostöölepinguid.

Oli nii täppi- kui ka möödapanekuid. Kui Mehhiko rallilt oleks pidanud tulema Tänaku esimene võit, siis tegelikult pidi ta seal leppima 14. koha ning vaid punktikatse võiduga. Argentina ralli, mis tegelikult talle Toyota roolis esimese rallivõidu tõi, oli Mangi järgi Tänaku jaoks harmoonilisem aeg. Noh, enam-vähem?

Portugali ralli paiku võis esineda nääklemist kolleegidega – tuletame meelde, et seal tuli eestlasel juba reede esimesel katsel katkestada, sest Toyota põhjaplaat ei kannatanud võimsat hüpet ära.

Väga hästi ja lausa judinaidtekitavalt täpselt ennustas Mangi horoskoop Tänakule aga edu Türgi rallil – seal võttis eestlane kolmanda etapivõidu järjest ning tõusis tõsiselt tagasi tiitlikonkurentsi. „Ta tunneb ennast olevat istunud õigele vankrile." Kuidas saakski õnnestunud tiimivahetust paremini kirjeldada?

Hooaja lõpu kohta horoskoop midagi erilist ei öelnud, kuid nagu juba toona mainisime: kokkuvõttes ei lubanud Mangi ennustus Tänakule tiitlit, kuid siiski etapivõite ning üldjoontes materiaalselt edukat aastat.

Ragnar Klavan (30. oktoober 1985) - pühvli-aasta Skorpion

Ragnar Klavani puhul läks Mangi horoskoobi ennustus mõnes osas kohe mõnusalt täppi. Klavanit pidi ootama muutusi täis aastat, mis talle endale väga meeldida ei pruugi – klubivahetusest ja elukohavahetusest väga palju suuremat muutust jalgpalluri jaoks ju olla ei saa. „Pühvel võib ootamatult sattuda olukorda, mis sunnib teda radikaalsematele muutustele, olgu selleks siis uus elu- või töökoht.” Teame ju, et Liverpoolis neljandaks keskkaitsjaks langemine oligi see põhjus, mis Klavanit meeskonnavahetusele suunas. Juba toona prognoosisime: ilmselt kahaneb Virgil van Dijki tuleku järel Klavani mänguaeg nii üürikeseks, et suvel tasub uue mängupaiga poole kiikama hakata. Väga täppi!