Jalgpalliklubi vallandas neli mängijat, kes filmisid ennast onaneerimas meeskonna riietusruumis

Brasiilia jalgpalliklubi Sport Clube Gaucho president lasi päeva pealt lahti neli mängijat, kes kõik koos mastrubeerisid meeskonna riietusruumis ning seda ka filmisid. Hiljem lekkis video ka internetti

Kohaliku meedia teatel filmis üks esindusmeeskonna mängija kolme kolleegi onaneerimas. Peale video üleslaadimist sotsiaalmeediasse nägi seda ka klubi president Gilmar Rosso, kes meeste lepingud kohe lõpetas.

"Ma panin selle video tööle, kuid ma koheselt otsustasin selle kustutada, sest ma arvan, et see on tülgastav. Kui situatsioon oleks juhtunud nende vabal ajal poleks meil mingit sõnaõigust. Kuid kui nad tahavad juua ja teha homoseksuaalseid asju, siis see on nende enda probleem," ütles ta.

"Kuid mis juhtub siin klubis on minu vastutada. Meil on hinnas moraalid ja head tavad. Kuid video filmiti meie riietusruumis siis see on ka minu probleem," lisas Rosso.