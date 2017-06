Jaak Uudmäe ja Jürgen Ligi kutsuvad üles võitlema häbematute pissi-mühakatega

Kolmikhüppe olümpiavõitja Jaak Uudmäe juhtis sotsiaalmeedias tähelepanu vajakajäämistele meie tualetikultuuris.

Uudmäe kirjeldab Facebookis argist seika Audentese kergejõustikuhallis. „Kätepesuruumi sisenedes nägin meest, kes pusis pissuaari juures oma tilli püksi saamisega. Tubli algkooliõpilase lapsevanem. Toiming jättis kuidagi kummalise mulje. Läksin siis ka ise naaberpissuaari juurde ja mis ma näen. Mees on jätnud nuppu keeramata ja kusi on ikka pissuaaris. Kohe tuli meelde minu bossi, härra Tishleri jutt, et tema tõmbab alati peale ka naaberpissuaari vee,“ kirjeldas Uudmäe, kelle sõnul jättis mees ka käed loputamata. Ühtlasi teatas Uudmäe sõpradele, et lõpetab kättpidi tervitamise.

Postitus veidi piinlikul, kuid tõepoolest olulisel teemal tõi kaasa vastukaja. „Sa jätsid selle nii? Minu käest saanuks ta kolaka. On saadud tänaval ja ujulas,“ soovitas Ligi pissi-mühakaid jõuliselt tsiviliseeritud inimesteks vormida.

Endine odaviskaja Sulev Lepik jagas kogemust, kuidas Cape Verdes üks turistinodi müüja koodnimetusega „Hello my friend!“ kergendas tänaval põit ja kohe kui oli lõpetanud, üritas talle kätt pihku sokutada.

Samale probleemile on tähelepanu juhtinud veel üks olümpiavõitja – USA sprinditäht Justin Gatlin oli mõned aastad tagasi šokeeritud, nähes, et mehed ei pese tualetis käsi ning ähvardas samuti kättpidi teretamisest loobuda.

