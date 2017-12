INTERAKTIIVNE AJAJOON | Ott Kiivika totaalne muutumine. Kõhnast kossupoisist Mr Olympiaks

Eile elulooraamatut „Visa hing. Ott Kiivikas” esitlenud 40-aastane sportlane usub, et siinilmas pole miski juhuslik. „Esimese treeningupäeviku peale kirjutasin Mister Universum 2003 ja Mister Olympia 2000. 2003. aastal seisin Indias lahtisel kriketistaadionil 35 000 pealtvaataja ees ja sain kokkuvõttes selle võistluse kuuenda koha. Mister Olympia Amateuri tiitel tuli mulle eelmise aasta lõpus. Täitsin selle eesmärgi, ehkki ajaga eksisin. Kas elus juhtuvad asjad juhuslikult? Aga ma ju unistasin nendest musklitest!” lausub Kiivikas. „1980-ndate lõpus ostsin kooperatiivist kaks kulturismiplakatit, teadmata, kes seal üldse peal on või mis ala see on. Lõikasin ühel plakatil mehe pea välja ja kleepisin enda oma asemele. Lahe! Läks kümme aastat mööda ja ma seisin selle sama Leedu legendiga koos laval! Mina võistlesin juunioride klassis, tema veteranide klassis, meid kutsuti koos võrdlusse ja ma võitsin teda!”