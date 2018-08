Indrek Kannik: Suur osa minu vabast ajast kuulub jalgpallile

Kui Indrek hakkas kaela kandma ja õues mängima, oli see mõneti komplitseeritud – rahvastiku koosseis oli tema kodukandis 1:3 eestlaste kahjuks ja õrnas eas võõrkeelses keskkonnas olla pole just kõige meeldivam tunne. Aga Rahumäe surnuaia taga ja TSIK-i (praeguse Audentese) staadioni kõrvalväljakutel ta naabripoistega jalgpalli mängimas käis.

Suhteliselt noorena hakkasin tegelema ka oma teise suure hobiga – kuulama BBC-d ja jälgima „veidi kõrgemal tasemel” jalgpalli.

Eestimeelsed perekonnad elasid telekast spordivõistlusi vaadates omadele kaasa, kes vaoshoitumalt, kes häälekamalt. Aga „omad” ei olnud muidugi mitte selle kuritegeliku režiimi dresse kandvad atleedid (kui nad ei olnud just eestlased), vaid kõik need, kes elasid vabas maailmas või vähemasti väljaspool impeeriumi piire.

Kannikute pere üks suurpäevi oli 8. aprill 1976, mil Katowices toimunud jäähoki maailmameistrivõistlustel võitis Poola NSV Liitu 6:4! Kui sellel paljunäinud majal olnuks kõrvad ja kopsud, ohanuks kivimürakas ühest korterist kostvate rõõmuhõisete peale raskelt. Naabrid nii leplikud ei olnud – sel mälestusväärsel õhtul pidid nad korduvalt korter nr 27 ukse taga kopsimas käima ning isa ja poega korrale kutsuma. Kas see oli just Eesti hoki suurpäev, nagu isa Indrekule kinnitas, aga hokiajaloo üks suurim üllatus kindlasti. Arvestades veel seda, et kolm aastat varem olid punasärklased Poola 20:0 purustanud.

43. keskkoolis oli sel ajal kehalise kasvatuse õpetajaks Sven Andresoo (1950).

Ta on ka minu kehalise kasvatuse õpetaja olnud. Väga võluv ja põnev inimene, vaieldamatult hea treener, kelle käe alt on paljud meie kergejõustiklased (Andrei Nazarov, Erki Nool, Janek Õiglane) läbi käinud. Piisavalt jõuline, et õpilastele midagi selgeks teha. Sain temaga hästi läbi, väga tore mees. Ma ei olnud küll tipptasemel sportlane, aga minu sporditeadmisi ta respekteeris.

Arusaadav. Keskkooli ajal osales Indrek koos sõpradega spordimälumängul. Said proffide võistlustel täiesti viisakaid kohti. Teisisõnu: olid pigem kõvad keskmikud kui tugevad tagumikud.

Klass eespool õppis Andrei Nazarov (1965), kellega puutusin juba kooliajal kokku. Sai isegi temaga spordist räägitud, kuigi vanemad poisid tavaliselt noorematele tähelepanu ei pööra.

Aleks Lepajõed (siis Aleksander Oltsvel, 1961) mäletan muidugi ka. Ta hiilgas õpetajate ja õpilaste vahelises korvpallikohtumises, kus sisuliselt üksinda võistkonda üleval hoidis. Temaga ühes lennus oli Aivar Pohlak (1962), keda ma kooliajast ei mäleta ja kellega sain tuttavaks märgatavalt hiljem.

