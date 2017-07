Iiri ajalehe esikaanel oli Belgia ründetähe asemel hoopis kuulsa räppari pilt

Belgia koondislase Romelu Lukaku üleminekust Evertonist Manchester Unitedisse tegi loo ka üks Iirimaa ajaleht. Kuid ründaja pildi asemel ilutses suurelt aga briti räppari Stormzy pilt.

Üks tähelepanelik jalgpallifänn positas Twiterrisse pildi ajalehe esikaanest ning see jõudis ka Stormzy-ni, kes polnud aga sugugi õnnelik situatsiooni üle. Räppar postitas: "Minu meelest ei ole see üldse naljakas."

Ajalehe toimetaja Alan Steenson loomulikult vabandas. "Meil on väga piinlik ning me tahame vabandada kõigi ees, kes on asjaga seotud. Üritame tulevikus hoolikamad olla," kirjutas ta väljaande kodulehel.

