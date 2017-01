Lõuna-Ameerika 800 meetri jooksja Caster Semenya abiellus laupäeval oma kauaaegse partneri Violet Raseboyaga.

Paar postitas pulmapildi nädalavahetusel sotsiaalmeediasse.

26-aastane Semenya sattus skandaali 2009. aasta kergejõustiku MM-il Berliinis, kus ta pidi naiste 800 meetri jooksu võitmise järel läbima sookontrolli. Inglismaa ajalehe The Daily Telegraphi andmetel näitas enne MM-i tehtud test, et Semenyal on testosterooni tase ligi kolm korda suurem kui normaalsetel naistel. 2009. aasta septembris kirjutas Austraalia ajaleht The Age, et uuringute tulemusel on Semenya hermafrodiit ehk mõlemasooline isik.

Rahvusvaheline kergejõustikuliit on lubanud Semenyal naiste hulgas võistlemist jätkata ning 2012. aasta Londoni olümpial võitis aafriklanna 800 meetris hõbemedali.

2016. aasta Rio olümpial tuli Semenya Lõuna-Aafrika Vabariigi rekordiga 1.55,28 kuldmedalile.