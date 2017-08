Hispaania meedia avaldas Ronaldo tulevase lapse soo

Portugali ründestaar Cristiano Ronaldo saab novembris Hispaania modellilt Georgina Rodriguezilt lapse, mis talle endale on juba neljas.

Ajeleht Mundo Deportivo avaldas, et laps on tüdruk. Seega on Ronaldol peagi kaks poega ja kaks tütart.

Ronaldo peres kasvab juba seitsmeaastane poeg ning USA-s surrogaatema poolt ilmale toodud kaksikud Matteo ja Eva.

Tüdruksõbra Georgina rasedusest teatas Ronaldo avalikult 18. juulil. Oma eelmisest, 2015. aastal purunenud pikast suhtest Venemaa modelli Irina Shaykiga tal lapsi pole.