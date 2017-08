Haaberstis lähevad täna Poom, Reim, Stepanov ja teised vastamisi muusikute-näitlejatega

Haaberstis Astangu tänaval avatakse täna uus mastaapne ja multifunktsionaalne park, mille avamisel läheb FC Flora All-Stars meeskond vastamisi Eesti muusikute jalgpallikoondisega.

Aurora Park avatakse aadressil Astangu 19 ning selle avamisürituse üheks tõmbenumbriks on uhke jalgpallimatš, kus platsil võib näha nii tuntud näitlejaid-muusikuid kui ka endisi vutikoondislasi.

Vintage Flora koosseisus on lubanud vaid üheks õhtuks kokku tulla ja platsile joosta:

Martin Reim

Mart Poom

Andrei Stepanov

Alo Bärengrub

Kristen Viikmäe

Aleksander Saharov

...

Eesti muusikute jalgpallikoondise ridadesse kuuluvad:

näitleja Rasmus Kaljujärv

näitleja Kristjan Üksküla

Marek Piliste (Cram) – laulja, No Big Silence

Holden Laaman (Bonne) – laulja, Pedigree

Andrus Lang – DJ

muusik Ragnar Selberg

Madis Aesma – muusik ning saatejuht, R2

Andres Ohu – muusik, Blinde

Allan Muuk, telemees

Mängu kohtunik on Dmitri Kulikov.

Aurora Pargi avamispidu toimub täna kell 18.00, kõik huvilised on oodatud koos peredega. Kell 18.05 on kavas jalgpallimatš, kell 19.15 kontsert, kus esinevad Tanja Mihhailova ja Silver Laas bändiga "The Friends". Pargi avaüritus ja kontsert on tasuta. Aurora Park - Tallinna uusim ja atraktiivseim - asub aadressil Astangu 19.

Tallinna linn sai juurde unikaalse ja mastaapse – kokku 1,3 ha – pargi, kus jätkub aastaringselt tegevust nii täiskasvanutele kui ka lastele. Multifunktsionaalses pargis, mis tipneb rohke haljastusega, on avarust ja on intiimsust: piknikupaigad ja grilliala, jalutusrajad, vaiksed puhkenurgad lugemiseks, lemmikloomade ala, turvalised mängunurgad kõige pisematele, kiiged, liumäed ja ronimissaared, korvpalliplats ja jalgpalliväljak, rulapark, ning talvel veel uisuplats, hokiväljak ja kelgumägi.

Tegemist on erakapitali investeeringuga, pargi rajas Endover Kinnisvara.