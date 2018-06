FOTOD | Venemaa mängudel kuulsust kogunud napis rõivastuses jalgpallifänn osutus pornostaariks

Venemaa koondise MM-finaalturniiri mängude ajal on kaamerasilm mitmel korral kinni püüdnud ühe väga napis rõivastuses blondi jalgpallifänni. Tuleb välja, et tegu on kohaliku pornotähega.

Ühte fotot suumides jõudsid neiu ilust lummatud olnud fännid tema nimelise kaelakaardi ehk Fan ID-ni, mis on MM-finaalturniiri mänge külastavate pealtvaatajate jaoks kohustuslik element. Sealt selgus, et naise nimi on Natalja Nemtšinova - ning tegu on endise Miss Moskva ning praeguse pornotähega.

Erinevate nimede all on Nemtšinova on pärast 2007. aastal Miss Moskva auhinna võitmist väidetavalt astunud üles mitmes täiskasvanute filmis. Praegu olevat ta 28-aastane ning abielus.

Lisaks tänavustele kohtumistele püüdis Nemtšinova pilke ka kaks aastat tagasi EM-finaalturniiril, kus ta Venemaa koondist toetamas käis.