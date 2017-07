FOTOD | Vabariigi 100. juubeliks korraldatud meistrivõistluste medalikonkursi võitis tammepuu motiiviga kujundus

Koostöös Eesti Vabariik 100 korraldusmeeskonnaga läbi viidud rahvahääletusel valisid spordirahvas ja fännid järgmise aasta medaleid kaunistama Eesti rahvuspuu tamme motiivi kandva kujunduse.

Hääletusel osales kokku ligi 2000 hääletajat ja võidutöö pälvis 53% hääletanute toetuse. Medalikujunduse autor on Eesti Vabariik 100 kujunduspartner loovagentuur Identity.

Eesti Olümpiakomitee peasekretäri Siim Suklese sõnul on Eesti meistrivõistluste medalitele ühtse kujunduse loomine spordirahva üks suuremaid ettevõtmisi vabariigi 100. sünnipäeva tähistamiseks. "See on spordialade ülene algatus, mis kaasab enamikku alaliitudest. Juubeliaastal toimuvatele Eesti meistrivõistlustele annavad temaatilised meistrimedalid juurde pidulikkust ja loovad uusi mälestusi. Kui Eesti meistrivõistluste medal on kõigi tasemete sportlaste jaoks hinnatud saavutus, siis tõenäoliselt järgmise aasta medaleid hinnatakse sellevõrra ilmselt veelgi kõrgemalt ja jahitakse neid oma auhinnakappi,“ rääkis Sukles.

Eesti Olümpiakomitee

EV100 korraldusmeeskonna juhi Jaanus Rohumaa hinnangul on konkursi võitnud kujundus ilus, lihtne ja eriline. „Tamm sümboliseerib tugevust, vastupidavust, järjepidevust ehk kõike seda, mis on spordis oluline,“ mõtestas medali kujunduse olemuse lahti Rohumaa. „Tänan ja tunnustan Eesti spordiperet idee eest teha Eestile sünnipäevaks sedavõrd eriline ja meie ühtsust rõhutav kingitus."

Olümpiavõitja ja 11-kordne Eesti meister Gerd Kanter tunnistas, et ka tema hääl läks konkursi võitnud tammepuuga kujundusele. "See on traditsioonilise kujuga ehk ümar ja medali pinnal olev muster on tavapärasest erinev. Minu arvates on Eesti rahvuspuu motiivi kasutamine medali kujunduses igati kohane. Tamm on sümbol, mille abil on pikki aastataid tähistatud edu, avaldatud austust ja tunnustatud säravaid inimesi. Eesti meistrivõistlused on iga sportlase jaoks sõltumata spordialast alati olulised ja olen kindel, et uue juubeliaasta kujundusega medalid saavad olema paljude medalivõitjate auhinnakapis aukohal,“ rääkis Kanter.

Eesti meistrivõistlusi erinevates vanuseklassides korraldavad 67 spordialaliitu. Kokku antakse Eestis igal aastal välja ligikaudu 20 000 meistrivõistluste medalit.