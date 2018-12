FOTOD | Vaata aga vaata! Ott Tänaku konkurent jagab armuõnne Eesti piigaga

Tuleb välja, et eestlaste seotus WRC sarjaga on varasemast veelgi laiem: nimelt on Hyundai sõitja Dani Sordo tüdruksõbraks eestlanna Jaana Vallmann.