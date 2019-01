FOTOD | Tänaku konkurent tuli eestlannast tüdruksõbrale Tallinnasse külla

Dani Sordo ja Jaana Vallmann Foto: Instagram/jaanavallmann

Kui detsembris avaldasime, et Ott Tänaku konkurent Dani Sordo on suhtes eestlanna Jaana Vallmanniga, siis pole ka mingi ime, et Sordo aeg-ajalt Eestit väisab.