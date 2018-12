Kummalisel kombel on Mukhi varemgi vanuse osas valetamisega vahele jäänud, aga see ei takistanud tal paberite järgi 16-aastasena suures mängus ringi joosta. 2015. aastal kutsuti Muhki India U17 koondisesse, kuid tuli välja, et koos mitme teise oma toonase U15 tiimikaaslasega oli Mukhi oma vanuse kõvasti nooremaks valetanud.

Nüüd on India jalgpalliliit vuntsi ja habemega Mukhi kuueks kuuks mängukeelu alla pannud.

Gourav Mukhi:



07/10/18: becomes the youngest ever goal scorer in the history of Indian Super League at the age of 16



17/12/18: suspended for six months for age fraud, he's 28 according to reports



🤔 pic.twitter.com/DRGOoWQJ0R — FootballTalentScout (@FTalentScout) December 17, 2018

Gourav Mukhi became the youngest goalscorer in Indian Super League history two months ago aged just 16.



