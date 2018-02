FOTOD | Soome olümpiakoondis tegeleb võistluste ajal huvitava hobiga

Meie põhjanaabrid ei tegele näputööga aga niisama, vaid tahavad mängude lõpuks valmis saada teki, mis läheb kingituseks president Sauli Niinistö ja tema abikaasa Jenni Haukio vastsündinud pojale.

Sama hobiga tegelesid soomlased ka Sotši mängude ajal neli aastat tagasi. Siis valmis sportlaste poolt suur sall.

We are #knitting again 😀 In Sochi we made a huge scarf, this time we are knitting a blanket for our presidential couple’s newborn son. 💙🇫🇮#olympicteamfi #knittingteamfi #pyeongchang2018 #olympics #olympialaiset #pyeongchangfi pic.twitter.com/mwKLgh1h2j