FOTOD | Milline naine! Kauni tennisisti keha katab piltidel ainult reket

ESPN'i ajakiri on oma kaanele pannud tõelise kaunitari – endise esireket Caroline Wozniacki. Kuid 26-aastast tennisisti pole fotol katmas midagi muud kui ainult reket.

Oma alasust põhjendab sportlane sellega, et ta tahab noortele neidudele näidata, et kõik ei peagi olema supermodellid. "Ma ei saa kulutada oma aega mõeldes sellest, mis mul ei ole, vaid armastama seda, mis mul on. Praegu on moes kurvid ja tervislik keha," lisas ta.