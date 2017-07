FOTOD | Lionel Messi pidas kodulinnas maha grandioossed pulmad

FC Barcelona ja Argentina koondise pallivõlur Lionel Messi abiellus eile oma lapsepõlve kallima Antonela Roccuzzoga.

Pulmad toimusid Messi sünnilinnas Rosarios. Luksushotelli oli kutsutud umbes 250 külalist ning punase vaiba ääres kajastasid sündmust 150 ajakirjanikku, keda tseremooniale ja peole endale siiski ei lubatud.

Külaliste seas oli mitmeid Messi praegusi ja endisi meeskonnakaaslasi, teiste seas näiteks Neymar, Luis Suarez, Gerard Pique koos oma kallima Shakiraga, Carles Puyol, Cesc Fabregas, Samuel Eto'o, Xavi jpt.

Roccuzzo sündis samuti Rosarios ning on Messi lapsepõlvesõbra Lucas Scaglia nõbu. Esimest korda kinnitas Messi nende suhet 2009. aastal, kuid on teada, et paar kohtus juba väga varases nooruses.