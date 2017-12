FOTOD | Lähenev jalgpalli MM tähendab, et tähelepanu keskpunkti kerkivad uued Lõuna-Ameerika kaunitarid

Aida Martinez Foto: facebook.com/aidamartinez

Järgmisel suvel peetakse järjekordne jalgpalli MM-finaalturniir ja sedakorda pallitakse Venemaal. Suur jalgpallipidu tähendab aga ka seda, et meedia tähelepanu alla kerkivad järgmised Lõuna-Ameerika kaunitarid, kes on oma meeskonna edu nimel valmis nii mõnekski julgustükiks.