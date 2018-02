FOTOD | Kelly Sildaru omanimelisest kohukesest: unistan, et võiksin seda kunagi osta näiteks Prantsusmaa poest

Täna Saku suurhallis alanud ekstreemspordiürituse Simple Sessioni eel toimus samas kohas Kelly ja Henry Sildaru kohukese esitlus, mida 1. veebruarist ka juba poelettidelt leida võib.

Kelly Sildaru sõnul sai Kellybari loomise idee alguse suusamäelt, kus mõnusa vahepala leidmine pole alati kõige lihtsam olnud. "Mõtlesime perega, et oleks tore ühel päeval luua toitev snäkk just oma maitse järgi," ütles ta täna varem meediale saadetud pressiteates.

Selgema vormi sai idee pärast Sildarude perekonna kohtumist ettevõtja ning investori Indrek Kaselaga, kes pakkus välja idee luua ühiselt uue põlvkonna kohuke ning hakata seda müüma ka Eestist väljas.

Ideaalsete maitsete otsing algas sellest, et Kelly Sildaru küpsetas omalt poolt mõned lemmiktordid, mille põhjal Imre Kose arendas välja esimesed maitsed. Järgnevate kuude jooksul katsetati maitsete kombinatsioone, glasuure ja moose ning valiti välja kvaliteetsed ja kõige paremini kokku sobivad koostisosad. Saaremaa DeliFoodi tootearendusmeeskond andis retseptidele lõpliku lihvi. Sildaru osales ka pakendite kujunduse väljatöötamises ning valis välja sobivaimad kujundusvariandid.

Indrek Kasela sõnul on kohukese välismaale viimise idee äriliselt tema jaoks ammu huvitav olnud. "Välismaal meie poolt korraldatud maitsmised näitavad, et see meeldib kõigile," lisas ta. Ainuüksi eestlased söövad Kasela kinnitusel aastas 65 miljonit kohukest.

"Minu unistuseks on, et kui ma ühel päeval Prantsusmaal trenni tehes tahan kiirelt midagi ampsata, siis võin lähedalt poest osta Kellybari," lisas Sildaru. Tema sõnul on Simple Session hea koht, kus kohukeste rahvusvahelisele tuntusele start anda: "See on nagu Eesti oma ekstreemiolümpia, kus on kohal ligi 30 riigi rulatajad ja BMX-ratturid, keda jälgivad teleülekandes miljonid silmapaarid üle maailma."

Kellybarid on valmistatud ökoloogiliselt puhtalt Saaremaalt pärit piimast. Esimeste seas on saadaval maasika-rabarberi, ahjuõuna-kaneeli, tikri, juustukoogi kui ka jogurti maitsega kohukesed. Lisanditena on kasutatud meresoola-karamelli, kookoshelbeid või kakaoküpsise tükke. Kohukesed on kaetud toffe-, jogurti- või Belgia šokolaadi glasuuriga.

Kohukesed on esialgu müügil Selverites üle Eesti.