Bouchard oli ülimalt kindel, et Atlanta Falcons võidab Super Bowli ja andis sellest 28:3 seisul bravuurikalt teada: "Ma muide teadsin, et Atlanta võidab." Säutsu märganud 20-aastane John Goehrke haaras härjal sarvist ja küsis: "Kas sa tuleksid minuga kohtingule, kui Patriots võidab?"

Bouchard ütles "jah" ja New England Patriots võitiski lisaajal 34:28. Suure suuga lubatud kohting toimuski eile New Yorgis, kui noored külastasid koos Brooklyn Netsi ja Milwaukee Bucksi NBA korvpallimängu.

Just met my 'Super Bowl Twitter Date' John 😊 On our way to the @BrooklynNets game! @punslayintwoods pic.twitter.com/DHRgY46smd— Genie Bouchard (@geniebouchard) February 16, 2017