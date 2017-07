FOTOD | Kaardilugeja avalikustas, milline vaade avanes paljatele näitsikutele autost!

Nädalavahetusel Jyväskylas toimunud MM-rallil hoidsid kamp Soome naisi omadele nii tugevalt kaasa, et selga jäid ainult aluspüksid. Nüüd avalikustas Mads Östbergi kaardilugeja Torstein Eriksen, milline kaunis vaade näitsikutele avanes autost.

Eriksen postitas pildi ka Facebooki ning naljatas, et ralli võib olla väga suur väljakutse. "Pole ime, et me peale seda peaaegu kraavi sõitsime," lisas ta.