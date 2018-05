Londoni Chelsea ja Hispaania jalgpallikoondise 31-aastane tähtmängija Cesc Fabregas võttis naise. Fabregas abiellus teisipäeval oma pikaaegse elukaaslase Daniella Semaaniga.

Fabregasel ja temast 12 aastat vanemal Semaanil on kolm ühist last. Eelnevast kooselust on Semaanil veel kaks last ehk nende peres on kokku kasvamas viis last.